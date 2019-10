Foire de Liège : c'est parti, pour cinq semaines

Le "Move it 32" - © RTBF - Martial Giot

Parmi les attractions, la nouveauté de cette année, c’est la présence du "Move it 32". "C’est décoiffant. C’est génial, franchement c’est génial.", témoigne cette dame qui vient tout juste de l’essayer et qui a particulièrement aimé avoir, "La tête à l’envers. Ça vaut la peine, à recommander."

Mais il y a aussi des attractions que les Liégeois connaissent depuis longtemps, comme le "Rotor". Il est même réputé être la plus ancienne attraction de la foire, mais il continue à faire sensation. "Tu es collé au mur, tu ne sais plus bouger, tu es incapable de faire aucun mouvement. C’est bien." "C’est surtout après, quand on a fini. On a la tête qui tourne.", expliquent deux jeunes hommes à leur sortie.

La Foire d’octobre sera ouverte tous les jours jusqu’au 11 novembre.