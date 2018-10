Le bourgmestre de Fléron, Roger Lespagnard, a été reconduit pour un mandat supplémentaire. Avec 4416 voix, les IC dont il emmenait la liste obtiennent 45,5% des voix et remportent 13 sièges sur 25. Le PS s’effondre dans la commune et perd 3 sièges avec un score de 30,9% et désormais 8 sièges. Ecolo passe à 3 sièges, et le Parti Populaire fait son entrée au conseil communal grâce à ses 6,45%.