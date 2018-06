Fléron: Roger Lespagnard vise un second mandat complet avec les Intérêts Communaux

Bourgmestre de Fléron depuis huit ans, Roger Lespagnard, ancien décathlonien également connu pour être l'entraîneur de l'heptathlonienne Nafi Thiam, souhaite prolonger son mandat pour six années supplémentaires. Il tirera une équipe IC (Intérêts Communaux) renouvelée à plus de 50% et souhaite développer une politique plus proactive avec la population dans cette commune de la province de Liège.

"Nous avons réalisé tous les projets qui étaient dans notre programme pour la mandature 2012-2018. Nous souhaitons cependant modifier notre approche et être encore plus proche du citoyen au travers d'un budget participatif dont la méthodologie doit encore être discutée", explique Roger Lespagnard.

IC veut continuer à développer sa politique sportive et culturelle et s'apprête à connaître de nouveaux développements urbanistiques suite à la mise en place d'un Master Plan qui prévoit, au centre de la commune sur une zone de 10.000 m², la création de 300 à 350 logements et de nouvelles surfaces commerciales, l'objectif étant d'attirer une nouvelle population au sein d'une commune qui demeure le cinquième pôle commercial de l'arrondissement.

D'autres développements urbains sont également prévus sur le territoire "mais nous souhaitons uniquement densifier le centre afin de maintenir une véritable ruralité en périphérie", assure M. Lespagnard.

La mobilité, qui reste un problème pour toutes les communes qui bordent la Nationale 3, est pensée au travers de ces différents projets puisque IC souhaite un Ravel structurant, poussant dès lors les promoteurs à intégrer à leurs projets des accès à ce Ravel.

Les Intérêts Communaux présentent une liste comptant 13 nouveaux candidats sur les 25 membres qui la composent. Parmi ceux-ci, on notera la présence du pénaliste Philippe Zevenne et de l'ancien basketteur Marc Marnette. IC regroupe des candidats de tendance humaniste mais aussi libérale voire sans étiquette politique.

IC dispose de 12 sièges pour 11 au PS et 2 à Ecolo, le partenaire de majorité actuel.