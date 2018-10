Flémalle: trois nouvelles listes de gauche qui ne devraient pas inquiéter la majorité absolue PS

Le 14 octobre prochain, les citoyens flémallois pourront faire leur choix parmi huit listes, dont trois nouvelles listes de gauche: le PTB, Wallonie Insoumise et RCC, Rassemblement citoyen communal. Le PTB fait son retour à Flémalle avec cinq candidats. A sa tête, Valérie Heuchamps: "Cinq candidats cela peut paraître peu" reconnaît celle-ci "nous sommes encore une petite section qui veut s'implanter sur la commune sans brûler les étapes, mais nous avons cependant l'ambition d'avoir deux ou trois élus pour défendre les points qui nous tiennent particulièrement à cœur, à savoir la lutte contre la pauvreté, une meilleure accessibilité au logement pour la population précarisée ou encore la diminution de la taxe déchet." Dix candidats constituent la liste Wallonie Insoumise, inspirée du mouvement français de Jean-Luc Mélanchon. Elle est emmenée par son fondateur Francis Biesmans. Enfin, c'est l'ex PTB Alain Godin, qui emmène la liste RCC, constituée elle aussi de dix candidats. Toujours du côté des nouveautés, la liste AC3, Alliance Citoyens Commerçants Commune, initiée par Nathalie Blondiaux, conseillère communale indépendante, ex-MR, qui avait d'abord été pressentie pour mener une liste DéFi. AC3, qui réunit neuf candidats, souhaite notamment remettre les citoyens au centre des préoccupations de la commune. Nathalie Blondiaux occupe la deuxième place de cette liste, derrière Emmanuel Ottenborg.

MR, IC et Écolo les trois autres listes connues de l'opposition

"A défaut de présenter une liste complète, nous préférons réunir des gens motivés" explique Stéphane Ancia, tête de la liste MR qui réunit treize candidats. En 2012, Stéphane Ancia s'était retrouvé seul sur les bancs du Conseil communal après deux démissions. Parmi ses priorités: s'atteler à la création d'emplois pour des travailleurs non qualifiés, dont beaucoup ont vécu la crise sidérurgique par le biais de sociétés qui pourraient encore s'installer dans le zoning des Cahottes, et lutter contre les incivilités et les dépôts clandestins, très importants sur Flémalle. L'ambition de Stéphane Ancia est d'obtenir au moins trois sièges. Jean-Denis Lejeune emmène la liste IC, une liste de 27 candidats. Il espère modestement garder ses trois sièges, précisant: "On a rien à dire de toute façon quand on est dans l'opposition". Dominique Perrin, tête de liste Écolo, liste complète de 29 candidats, ne voit pas les choses de manière aussi fataliste: "Le débat contradictoire est impossible à Flémalle mais Écolo est cependant le seul parti déterminé à y exercer une vraie opposition." Parmi les préoccupations d’Écolo, les matières environnementales bien-sûr comme une meilleure gestion des déchets ainsi qu'une vision globale de la mobilité douce. Autre priorité: l'éducation à l'émancipation citoyenne. "Le PS détient la majorité absolue à Flémalle depuis plus de cent ans (actuellement 19 sièges sur 29). Des habitudes ont été prises de part et d'autre" explique Dominique Perrin, faisant clairement allusion au clientélisme. "Nous prônons plus d'éthique, une meilleure gouvernance".

Le PS, confiant

C'est Isabelle Simonis qui, on le sait, emmène la liste PS. Une liste complète de 29 candidats. Isabelle Simonis qui devrait profiter de la multiplication des nouvelles listes, nées le plus souvent de divisions interpersonnelles. "Cette nouvelle législature sera placée sous le signe du redéploiement et du développement territorial. La reconversion de la commune doit se poursuivre via, notamment, les grands chantiers de Flémalle Grande et Flémalle Centre qui démarreront en novembre prochain. Le projet Flémalle Neuve démarrera en 2019. Ce projet prendra place sur l'ancien site Duferco où sortiront de terre des logements, des PME..." Ces chantiers constituent un des enjeux prioritaires pour la candidate bourgmestre qui se préoccupe également de la propreté publique et du renforcement de la police de proximité. Si Isabelle Simonis est élue, elle quittera son poste de Ministre au sein de la FWB dans la foulée de sa prestation de serment, le 3 décembre prochain. Quant à une ouverture à d'autres formations politiques? "Nous ne pourrons mener à bien notre programme qu'avec la majorité PS. L'élection n'est pas encore gagnée mais je suis très confiante."