Flémalle, Seraing : cabines à haute-tension en feu, petit à petit le courant se rétablit

Des habitants de Flémalle et d'Ivoz signalent sur les réseaux sociaux que le courant commence à se rétablir chez eux, rue haute-rochette, rue Waraxhe, aux Trixhes, route de France, aux Awirs, rue Harkay notamment. Le courant a aussi été rétabli à Grâce-Hollogne aux alentours de 16h15. Les services techniques expliquent être occupés à détourner les lignes pour contourner le problème et réalimenter les ménages en électricité. Ils espèrent avoir résolu le problème pour ce soir.

L'alimentation rétablie pour 95% des ménages, plusieurs semaines pour réparer

Par contre, il faudra plusieurs semaines expliquent les techniciens pour réparer la cabine à haute-tension qui a brûlé au pont-barrage d'Ivoz-Ramet. Ils ne connaissent pas l'origine de l'incendie. La cabine d'Ivoz est la première a avoir brûlé, suivie de deux autres cabines à haute-tension : celles du Val-Saint-Lambert et celle de Profondval, cette dernière alimente Neupré et Grâce-Hollogne. La cabine du Val-Saint-Lambert alimente Seraing et Flémalle. D'autres cabines ont grillé dans les environs proches. Et tout ça est sans doute lié au premier incident. C'est l'hypothèse que privilégie Jean-Louis WEY, ingénieur chez RESA : "C'est plus que probablement lié. Nos équipes sont en train d'enquêter pour déterminer les causes du sinistre. J'espère que d'ici quelques heures, nous saurons pourquoi ça s'est passé, ce qui nous permettra d'éviter que ça se reproduise. A l'heure actuelle [17h00 NDLR], il reste 700 ménages à peu près qui sont encore sans courant. Tout doit rentrer dans l'ordre pour ce soir."

Le sinistre a provoqué une panne de courant généralisée à Flémalle, Seraing, Saint-Nicolas et Grâce-Hollogne. Des habitants de Flémalle parlent d'une panne qui a duré plus de deux heures.

Les pompiers de Liège sont intervenus pour éteindre les incendies. Les experts de RESA et d'ELIA se sont rendus sur les lieux. Il s'agissait pour eux de trouver une solution pour réalimenter au plus vite les points de consommation privés d'électricité depuis cet après-midi. La panne a touché 15 000 ménages. A 16h30, RESA signale que 95% des consommateurs touchés reçoivent de nouveau leur électricité.