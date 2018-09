Flémalle, Seraing : cabines à haute-tension en feu, panne de courant générale

Une panne de courant générale paralyse pour l'instant plusieurs communes en région liégeoise.

Deux cabines à haute tension de 70 000 volts ont pris feu à Ivoz et au Val-Saint-Lambert. L'origine du sinistre est encore inconnue. Ces cabines alimentaient Flémalle, Seraing, Grâce-Hollogne et Saint-Nicolas. Des habitants de Flémalle parlent d'une panne qui dure déjà depuis deux heures. Les pompiers de Liège sont sur place, au pont-barrage d'Ivoz-Ramet, là où se trouve l'une des deux cabines. Les experts de RESA et d'ELIA y sont aussi. Il s'agit de trouver une solution qui permettra de réalimenter au plus vite les consommateurs privés d'électricité depuis cet après-midi.