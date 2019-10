Flémalle: la civilisation oubliée "El Argar" renaît de ses cendres au Préhistomuseum

Cet événement est également l’occasion de se rappeler le lien qui existe entre cette civilisation du sud-est de l’Espagne et la Belgique. Les pièces présentées au Préhistomuseum sont d’ailleurs issues des Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles.

Le crâne d'une femme originaire de la civilisation d'El Argar portant un diadème de grande valeur - © rtbf.be

Une découverte belge

À la fin du 19e siècle, 2 ingénieurs des mines belges, Henri et Louis Siret sont des archéologues amateurs très éclairés. Ils partent en exploration dans le sud-est de l’Espagne. Sur place, ils découvrent une nécropole qui contient plus de 1000 tombes très particulières.

Anaïs Laurent (archéologue): "Il s’agit de tombes individuelles où les corps sont recroquevillés dans de grosses urnes enterrées sous le sol des habitations. Ces tombes ne contiennent pas que des corps mais aussi des objets somptueux comme des diadèmes en argent, des haches en bronze, des hallebardes aux rivets d’argent et, quelques fois, des objets en or qui montrent le statut social d’une partie de la population".

Cette découverte est fascinante et les frères Siret à leur époque, commencent déjà à faire ressortir l’idée que cette société a pour particularité de compter une poignée de personnes qui sont très puissantes. Des recherches, plus récentes, confirment cette idée. Non seulement il existait une élite, mais ces gens étaient puissants également car ils avaient le pouvoir de contrôler la population.