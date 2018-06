Flémalle: la 26ème édition des Fiestas du Rock revient aux Trixhes

Typh Barrow, Sonnfjord, No One is Innocent et Bai Kamara Jr, ce sont les têtes d'affiche de la 26ème édition des Fiestas du Rock qui auront lieu demain et samedi. Une édition 2018 qui marque le retour du festival flémallois sur son lieu d'origine, le plateau des Trixhes.

En 2014, la Fiesta du Rock change de formule et par la même occasion de nom, devenant les Fiestas du Rock, en raison des concerts programmés de manière récurrente à la Salle du Peuple de Flémalle, parallèlement au rendez-vous estival. L'événement change de lieu aussi et se déroule durant quatre ans dans le centre de Flémalle. 2018 marque le retour aux Trixhes, explique Xavier Bohon, co-organisateur : "Nous y remontons parce que Flémalle est en pleine mutation. Il y a des travaux tout le long de la Grand Route et l’endroit où nous organisions la Fiesta ces 4 derniers années va devenir un parking paysagé. Dans les possibilités de replis que nous avions, nous avons opté pour le plateau des Trixhes.". Un choix qui devrait plaire à une grande majorité du public : "En tant qu’organisateur, ça nous fait aussi plaisir parce qu’il est vrai que ça avait marqué une rupture. Notre déménagement en 2014 était l’aboutissement de mauvaise condition climatique et de déficit budgétaire. Là, on s’est refait une santé et on veut proposer une belle affiche " poursuit le co-organisateur.

Au total, treize artistes dont plusieurs issus de la scène belge. Les Fiestas du Rock est un festival gratuit.