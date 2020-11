Flémalle : des cérémonies du 11 novembre maintenues, en comité restreint

A cause de la situation sanitaire, de nombreuses cérémonies habituellement organisées pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 ont été annulées.

Certaines ont tout de même été maintenues. C’est le cas à Flémalle où elles se sont déroulées ce mercredi matin en comité restreint devant les différents monuments érigés en mémoire des victimes des deux guerres mondiales.

La bourgmestre de Flémalle, Isabelle Simonis, explique : "Au collège communal, on s’est organisés pour que, à chaque monument, il y ait un membre du collège qui soit présent. On a sept monuments sur l’entité et donc, depuis ce matin, on essaye de respecter les mesures sanitaires, tout en ayant une présence officielle en soutien aussi aux associations patriotiques présentes. C’est important, ne serait-ce que pour se souvenir et également avec cette nécessité de mémoire par rapport aux générations d’aujourd’hui et de demain.".

Pour les associations patriotiques, il est important que des cérémonies aient pu se dérouler. Catherine Mairy préside l’amicale des anciens du fort de Flémalle : "Il faut qu’on enseigne aux jeunes générations que le "plus jamais ça" doit rester. On constate toujours plus que l’extrémisme dans le monde entier monte. Je suis une petite-fille d’anciens combattants et d’un ancien prisonnier de guerre. Nos grands-parents ont connu ça et il ne faut pas que les générations d’aujourd’hui reconnaissent les mêmes calvaires et donc il est très important pour nous d’être ici aujourd’hui.".