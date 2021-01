Flémalle: coach en autoconstruction, Gaëtan accompagne les apprentis bricoleurs

Vous désirez rénover votre maison sans être pour autant un grand bricoleur, voici peut-être une solution: faire appel à un coach. C'est l'activité qu'a développée un professionnel du bâtiment installé à Flémalle. Il propose désormais ses services en tant que coach en autoconstruction. Nous nous sommes rendus sur un de ses chantiers.

A Polleur, Guillaume et Naïma restaurent de fond en comble un logis de ferme du milieu 19ème. Pour préparer et appliquer correctement aux murs de la peinture à l'argile, ils ont décidé de faire appel à un coach: "Je suis en train de faire le mélange d'argile pour pouvoir le mettre sur le mur. C'est une technique particulière, du coup, il faut savoir comment faire, et on a besoin de conseils" explique Naïma. "Dans tous les cas, c'est le budget qui rentre, pour la majorité des gens, en ligne de mire. Après, il y a aussi le fait de savoir le faire soi-même et puis d'avoir la satisfaction du travail effectué par soi-même" poursuit Guillaume.

C'est Gaëtan Delforge, de la société Ambibois/Ambition, qui vérifie s'ils malaxent correctement l'argile et lui donnent la bonne consistance: pas trop dur, pas trop coulant. Selon lui, avec l'aide d'un pro, la plupart des travaux de bricolage sont réalisables par soi-même: "Beaucoup sont réalisables oui. Et il y a aussi un aspect sécurité. Je ne vais pas faire monter tout le monde sur une toiture par exemple. C'est au coach aussi à voir quel est vraiment le côté bricoleur de celui qu'il a en face. Si vraiment il a deux mains gauches, à un moment donné, il faudra quand même plus le conseiller de faire telle ou telle chose plutôt qu'une autre. Ici, ce sont de très bons élèves. Ils écoutent bien et ils font ça consciencieusement".

Ce coach en autoconstruction facture évidemment ses précieux conseils et le p'tit coup de main en prime: 60 euros de l'heure et 300 euros la journée.