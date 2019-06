Flémalle : 27e édition du festival gratuit les Fiestas du Rock

Le festival les Fiestas du Rock fêtent leurs 25 ans, ce jeudi et vendredi, avec leur 27e édition. Une subtilité qui prend tout son sens car ce festival a connu deux éditions en 2013, une en juin et une édition "indoor" en octobre à l'occasion de leurs 20 ans.

Ce festival gratuit met à l’honneur le rock dans tous ses états. Xavier Bohon, l’organisateur, n’en revient toujours pas : "Si on nous avait dit, il y a 25 ans, qu’on continuerait à l’organiser en 2019, je pense que personne n’y aurait cru. En réalité, ça a été possible parce que certains pouvoirs publics ont cru en nous comme la Province de Liège ou la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est aussi grâce à la commune de Flémalle et son service des travaux. Sans oublier tous les bénévoles qu’on a avec nous".

Une des volontés des organisateurs est de travailler avec des groupes locaux et régionaux, qui seront peut-être les têtes d’affiche de demain. À titre d’exemple, on peut mentionner le groupe liégeois "It It Anita" qui mélange énergie brute, détails subtils et émotions profondes.

Le retour du festival dans son quartier natal des Trixhes s’est avéré un choix gagnant l’an passé. Dès lors, c’est tout naturellement que cette année encore, le terrain de football local accueillera l’organisation. L’entrée reste toujours gratuite avec des prix démocratiques pour les consommations.

Même si les groupes locaux sont mis en avant, des groupes connus viendront prendre possession de la scène. Ce sont les Français de Eiffel qui tiendront le sommet de l’affiche au premier jour du festival. Dans leurs valises, un son bien à eux, qui allie l’énergie du rock au lyrisme de la chanson. Et samedi, c’est le trio néerlandais Dewolff. Du rock à l’ancienne aux sonorités psychédéliques et à l’énergie débordante et groovy.

Ce festival s’adresse pour les grands mais aussi pour les petits grâce au retour de la " Fiesta des Gosses ". Elle ouvrira la journée du samedi, dès 14 heures, avec Bandits, une formation liégeoise gentiment déjantée et emmenée par Mirco Gasparinni (Blue Velvet), qui propose du rock et du blues pour les plus jeunes.

Pour les plus fêtards, Les Fiestas du Rock sont à nouveau BackSafe. Ce label est octroyé par l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière pour soutenir les efforts des organisateurs d’événements festifs ou des établissements qui prennent des initiatives afin de favoriser le retour à domicile de leurs clients en toute sécurité.

Toutes les infos : www.fiestasdurock.be