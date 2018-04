"Fini les combines et la foire d'empoigne" à la brocante de Saint-Pholien à Liège !

Dès ce vendredi, un nouveau règlement entre en vigueur pour les vendeurs occasionnels qui y liquident leur fond de grenier. Ils ne pourront plus réserver leur place à l'avance. L’attribution des emplacements se fera le matin même, par tirage au sort. C'est ensuite un placeur qui attribuera les stands, comme c'est déjà le cas à la Batte.

Objectifs pour la Ville ? Mieux contrôler qui vend quoi à Saint-Pholien. Eviter que des places soient revendues sous le paletot. Eviter aussi les bisbrouilles, les tensions entre exposants.

"Il y a eu quelques dérives, comme des personnes qui sous-louaient leur emplacement, explique Maggy Yerna, échevine liégeoise en charge des Foires et Marchés. Nous avons aussi voulu permettre une certaine rotation, et plus une sorte de monopole sur les emplacements. Le "J’y suis, j’y reste", organisé parfois physiquement, le torse bombé, c’est fini !"

"Les cheveux près du bonnet", vous connaissez ?

Doit-on comprendre par-là que la brocante de Saint-Pholien a pu être le théâtre de foires d’empoigne ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’échevine a été imagée dans sa réponse : "On est à Liège quand même… L’expression "Les cheveux près du bonnet", vous connaissez ? Parfois, effectivement, cela se jouait à celui qui avait les plus gros bras. Mais dorénavant, nous ne l’accepterons plus."

L'objectif de cette nouvelle règlementation, c'est aussi d'améliorer la qualité de cette brocante de Saint-Pholien, et éviter qu'elle se transforme en un grand "marché noir".

Et donc, fini la vente des petits appareils électriques ou électroniques sur batterie. Cela afin de supprimer les stands où on ne propose que des GSM et autre "camelote" à la provenance douteuse, "tombés du camion".

Et puis, si vous comptez faire un vide-dressing à Saint-Pholien, sachez qu'il est désormais interdit de placer vos vêtements à même le sol. Ils devront être disposés sur une table, dans une penderie, histoire effectivement de rehausser le niveau qualitatif de cette brocante.