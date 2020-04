Finalement, l'intercommunale Intradel rouvre "presque tous" ses parcs à conteneurs

C’est ce mercredi que l’intercommunale Intradel rouvre ses parcs à conteneurs. Presque tous…

Une trentaine de bourgmestres hutois et waremmiens avaient refusé de mettre des policiers ou des gardiens de la paix à disposition pour assurer le calme dans les très probables très longues files d’attente. C’est une condition qui a été négociée entre le gouvernement wallon et les syndicats. Pas question d’y déroger, selon Intradel. Mais des discussions ont permis de trouver des solutions, parfois des passages de patrouilles, et finalement, seuls quatre recyparcs sur quarante-neuf vont garder grilles closes : à Boncelles, à Jemeppe, à Flémalle et à Verviers. Dans les autres, seuls les déchets verts et les encombrants vont être acceptés, à l’exclusion par exemple des bricaillons ou des papiers et cartons.

Ce n’est pas le seul souci, à propos des ordures et des détritus. Un collecteur en porte-à-porte, le groupe Suez, a été paralysé par une grève, ce mardi. Des habitants de Blegny, Herve, Soumagne, Oupeye, Verviers, Visé et Welkenraedt n’ont pas été desservis. Les tournées qui n’ont pas été effectuées ne peuvent pas être reportées à ce mercredi, mais à huitaine. Il faut donc rentrer les poubelles. Selon les localités et les quartiers, quelques fractions comme les sacs bleus, vont, selon les cas, être emportées avant la fin de la semaine. Des détails sont fournis sur le site de l’intercommunale Intradel