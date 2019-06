Fin des mesures de confinement liées à la rougeole à la prison de Lantin

A partir de ce lundi, les visites des familles sont à nouveau autorisées à la prison de Lantin. Ces mesures drastiques avaient été prises il y a plus de 3 semaines, lorsque cette maladie extrêmement contagieuse s'était déclarée. Un millier de détenus avaient alors été confinés dans leurs cellules avec interdiction de promenade au préau, interdiction d'atelier, de visite des familles, de transfert vers les palais de justice ou vers d'autres prisons.

Ces mesures avaient été assouplies ces derniers jours. A partir de ce lundi, elle sont totalement levées. Les prisonniers pourront donc à nouveau revoir leurs familles et leurs proches. Yves Dethier, président de la délégation CGSP à la prison de Lantin: "Progressivement, nous avons allégé le confinement. Il ne restait plus que la visite à donner, la visite à table et la visite en parloir personnel, et nous allons recommencer à partir d'aujourd'hui".

Toutes les personnes atteintes par cette épidémie de rougeole sont désormais guéries. Grâce aux mesures de confinement et aux vaccinations massives, il n'y a finalement eu que 12 personnes atteintes: 7 détenus, 2 gardiens et 3 enfants de moins d'un an qui rendaient visite à leurs pères emprisonnés.