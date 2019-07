Fin de saison pour les framboises, place aux soins

" Avec les acariens, c’est le dessus des framboisiers qui sèche parce que c’est là qu’il fait le plus chaud. Je travaille depuis des années avec une méthode de lutte biologique, c’est-à-dire que j’introduis des prédateurs d’acariens mais je crois que cette année on est un peu arrivé à la limite de la lutte biologique du fait des hautes températures ", ajoute-t-il.

A la "Framboiserie de Rosmel", près de Battice, les dernières framboises viennent d’être cueillies. Place maintenant à certains soins : " On a terminé la saison fin de la semaine dernière. Malheureusement, à cause de la canicule, on a eu beaucoup d’attaques d’acariens dans les framboisiers, ce qui a fait que la saison a été un peu raccourcie. Dans l’ensemble, ça a été une bonne saison ", explique Rémy Hogge, le fruiticulteur.

Les feuilles situées au dessus des framboisiers ont été victimes des acariens - © RTBF - Olivier Thunus

Des framboises qu’on ne trouve pas uniquement chez les producteurs spécialisés. Beaucoup de particuliers en cultivent. Beaucoup ont en effet un ou deux framboisiers dans le jardin, voire plus, et en fonction de la variété, certains soins sont maintenant à apporter. Alors voici les conseils de Rémy Hogge : " Tout dépend du type de framboisiers. Si ce sont des framboisiers non remontants, c’est-à-dire des framboisiers qui produisent un fois par an, en été, ce qu’il faut faire c’est recouper à ras les tiges qui ont produit, pour aérer la plante et permettre aux nouvelles cannes qui vont produire l’année prochaine de se développer correctement. Par contre, si ce sont des framboisiers remontants, il ne faut rien faire pour le moment parce que la première production va arriver aux mois d’août-septembre sur le dessus des nouvelles cannes, donc il ne faut pas y toucher pour le moment ".

Et donc pour cette autre sorte de framboises, la récolte arrivera dans quelques semaines.