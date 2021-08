Fin de parcours pour la mythique ligne de bus 1011 reliant Liège à Athus

A Liège, c'est une ligne de bus mythique qui va disparaître. Il s'agit de la ligne 1011 qui relie Liège à Athus, en passant par Werbomont, la Baraque Fraiture, Bastogne, Houffalize et Arlon.

La plus longue ligne de Belgique

Cette ligne, c'est la plus longue de Belgique, fameuse "Trans-Ardenne", avec au total près de 3 heures de route. Mise en service en 1946, la ligne 1011, qui traverse des paysages de campagne, a permis de créer des liens particuliers entre usagers, mais également avec les conducteurs et conductrices.

Parmi celles-ci, Carine Garcia, première conductrice de la ligne 1011: "On a vu grandir les gens. Il y a des enfants qui ont commencé gamins, et au bout de trois ans, on les a vus grandir. Une anecdote, à Bastogne, un jour, il y a une maman qui me dit 'tu ne veux pas ramener les clés de son kot à mon fils, il les a oubliées, et il va dormir dans la rue s'il ne les a pas'. On faisait souvent des choses comme ça, c'était très amusant. C'est presque trois heures de route, donc une journée n'est pas l'autre, c'est merveilleux. C'était un peu plus compliqué en hiver, mais c'était bien, j'ai de bons souvenirs".

On pouvait croiser des sangliers ou des biches

"C'était une magnifique ligne, ne fut-ce que par les paysages. Une fois qu'on était sorti de la ville, parfois, on croisait des sangliers, des biches" se souvient Carine Thirion, ancienne conductrice. "J'ai vu deux magnifiques grands cerfs sur l'année que j'ai faite sur le 1011. C'est tout à fait autre chose comme cadre, rien de comparable avec d'autres lignes. ".

Sur un trajet aussi long, on peut vraiment créer des liens avec les gens

"Ce qu'il y a de fabuleux avec cette ligne, c'est que sur un trajet aussi long, on peut vraiment créer des liens avec des gens" confie Benoît Califice. "La singularité de Liège-Athus-Liège, c'est qu'en fait il désenclave toute une partie essentielle de la province du Luxembourg. Donc au niveau familial, au niveau travail, et au niveau estudiantin, ça fait des générations et des générations de personnes qui prennent ce bus qui est l'unique moyen de rallier Liège et le sud du pays".

La ligne 1011 sera remplacée par une ligne Express, la E 69, dès ce 1er septembre.