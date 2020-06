Fin de la trémie Charlemagne à Liège: on se souvient de la manif des étudiants en 1995

Tout se passe bien jusqu'à ce que le cortège s'écarte de l'itinéraire prévu et s'engouffre dans cette fameuse trémie Charlemagne. - © RTBF

400 policiers et gendarmes les attendent à la sortie du tunnel. Et la réaction des forces de l'ordre est ... très musclée. Fabrizio Bucella est alors président de la Fédération des étudiants francophones et est évidemment parmi les manifestants: "On sort de la trémie et on voit les chevaux de la gendarmerie qui sont massés, et on se rend compte qu'on est quelque part dans une forme un peu de souricière. Ça s'est réglé à coups d'autopompes, à coups de matraques, à coups de charges de chevaux, des charges complétement délirantes d'hommes à cheval alors qu'on était des jeunes... Ce n'était pas des manifestations de casseurs. Et là, on se retrouve avec une réponse uniquement sécuritaire, très trumpienne en fait, de Jean-Maurice Dehousse, le bourgmestre de Liège de l'époque". Un bourgmestre avec qui Fabrizio Bucella n'a d'ailleurs jamais voulu reparler de cette manifestation: "La manière dont ça s'est passé ne m'a absolument pas donné envie d'en rediscuter avec Jean-Maurice Dehousse qui avait reçu comme surnom "Jean-Matraque Dehousse".

Une manifestation violemment réprimée, mais les étudiants obtiendront finalement ce qu'ils étaient venus réclamer: un refinancement de l'enseignement supérieur.