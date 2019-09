Fin de l'incident sur la E40 à la suite d'un accident impliquant un camion

Un accident impliquant un camion est survenu vendredi matin sur la E40, à hauteur de Baelen, au niveau des travaux du viaduc de Welkenraedt.

"Le véhicule, qui circulait en direction de Liège, a percuté les balises du chantier avant de s’immobiliser contre le rail de la berme centrale", indique la police de la route qui précise que le rail a été détruit sur une cinquantaine de mètres. "La difficulté est que ce rail dépasse sur la seule bande de circulation qui était encore accessible à cause du chantier". Cet accident a engendré d’importants embarras de circulation. L’autoroute a été fermée et une déviation a été mise en place via la nationale 3.

La Police Fédérale vient d'annoncer la fin de l’incident sur la E40 dans la zone des travaux à hauteur de Baelen. La chaussée est dégagée et les files se résorbent rapidement.