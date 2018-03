Fier de son indépendance, Bütgenbach possède son propre réseau de distribution d'eau

Pas d'eau dans le robinet, c'est rare ! Et pourtant, en région germanophone, à Bütgenbach, l'approvisionnement en eau était souvent problématique. La commune n'était pas reliée à la Société wallonne des eaux (SWDE) et son système était archaïque. Réservoirs trop petits, difficultés pour acheminer l'eau dans toute la commune et qualité d'eau trop peu contrôlée. Aujourd'hui, Butgenbach est toujours indépendante mais, son réseau de distribution est flambant neuf. Onze années de travaux auront été nécessaire pour arriver au résultat actuel. Au début des années 2000, chacun des 6 villages de la commune de Bütgenbach avait son propre réseau de production et de distribution d'eau. Une situation délicate à gérer comme l’explique René Spoden, chef de service travaux publics. "Notre fontainier avait une vingtaine de points de service à contrôler". Une charge de travail considérable mais aussi du temps perdu: "Il devait se rendre physiquement sur chaque site. Non seulement cela prend du temps mais surtout, cela coûte cher en essence". En période de sécheresse, certains villages ne pouvaient être approvisionnés en eau. "Il n'y avait pas de réserve. Quand un village n'avait pas d'eau, il n'y avait pas de possibilité de transférer les ressources d'un village à l'autre". La commune a d'ailleurs envoyé des camions citerne en Allemagne à plusieurs reprise pour acheminer de l'eau dans les réservoirs vides.

Une gestion via smartphone Écran de contrôle de l'ordinateur du fontainier. La présentation est identique sur smartphone. - © RTBF - Benjamin Verpoorten Pour remédier à cela, la commune s'est équipée d'un réseau d'eau ultra moderne. La capacité des réservoirs est plus importante, la distribution est plus régulière, les villages sont interconnectés, le tout surveillé depuis un smartphone. Un système de télémétrie quie permet au fontainier, peu importe où il se trouve, d'agir en quelques manipulations sur son écran tactile. "Il reçoit un message d'alerte si une pompe est défaillante ou qu'il manque de l'eau dans tel réservoir, il n'a plus besoin d'aller sur place pour actionner une vanne", détaille René Spoden.

Actuellement, l'indépendance est favorable au citoyen La carte des distriburteurs d'eau en wallonie - © Aquawal Pour conserver son indépendance, Bütgenbach a tout de même consenti un investissement de plus de six millions d'euros. "C'est énorme", concède René Spoden. "Mais cela ne nous a pas rebutés car cette somme, divisée par le nombre d'années et par mètre cube distribué, était supportable. Cela ne fait d'ailleurs pas exploser les prix, bien au contraire". Cette indépendance, elle permet à la commune de tout maitriser, de la qualité de l'eau aux coûts de production "Nous savons que si l'on achète du matériel pour le fontainier, on va l'amortir à autant de cents sur la facture d'eau, pareil si l'on engage quelqu'un. Nous sommes maîtres de nos coûts et donc, du prix de l'eau". Un avantage puisqu'en juillet dernier, le mètre cube d'eau coûtait 5,03 euros à Butgenbach, soit 24 centimes de moins que le tarif de la SWDE.