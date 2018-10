A Fexhe-le-Haut-Clocher, la Liste Mayeur emmenée par Henri Christophe conserve ses 10 sièges (sur un total de 13). En pourcentage, elle progresse, passant de 68,76% à 73%.

La liste Envol@Fexhe, une liste d'ouverture majoritairement composée de PS et de cdH et menée par le socialiste Raphaël Leblanc, obtient 27% des suffrages et 3 sièges.