"Février sans supermarché", le challenge proposé par la Ceinture Aliment-Terre de Liège

Février sera vraiment un mois "sans". Sans resto, sans café, sans cinéma, sans théâtre. Tout ça, on le savait déjà. Mais depuis hier aussi, un mois sans alcool (avec la tournée minérale) et ... sans supermarché.

On a la chance d'avoir une multitude de producteurs

C'est en tout cas le challenge proposé par la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, qui nous incite, nous apprend à manger local, en circuit court. Derrière cette association, il y a notamment Elisabeth Gruié. Elle était l'invitée de Liège-Matin ce mardi. Selon elle, cette initiative ne se veut pas du tout moralisatrice. Que du contraire: "L'idée, c'est avant tout de se dire: comment peut-on modifier nos habitudes de consommation parce que, souvent, on va mécaniquement au même endroit, on remplit notre caddie, et on ne se pose pas de questions. Ici, ça permet d'avoir un impact positif à la fois sur la planète, sur notre économie locale aussi, et puis sur notre santé. A Liège et dans les environs, on a la chance d'avoir une multitude de producteurs, et l'idée, c'est de mettre en avant ces producteurs et de permettre aux consommateurs d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité".

Il y a une amélioration, mais ce n'est pas suffisant

Depuis le début de la pandémie, on constate que les habitudes des consommateurs ont déjà un peu changé, "mais ce n'est pas suffisant", souligne Elisabeth Gruié: "Les habitudes ont changé initialement, pendant le premier confinement en mars, mais nous, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait quand même un retour aux anciennes habitudes, un retour aux grandes surfaces. C'est assez naturel, on a recommencé à travailler, même si c'est plus à distance, et on s'aperçoit d'un certain tassement en fait. C'est vrai qu'il y a une amélioration, mais ce n'est pas suffisant".

Une carte des alternatives à la grande distribution

Et pour nous aider dans cette démarche, la Ceinture Aliment-Terre a mis en place différents outils: "Ici, à la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, on a créé une carte des alternatives à la grande distribution. C'est un outil assez efficace puisqu'il permet de voir ce qui est proche de notre domicile en termes d'épiceries indépendantes, de coopératives de citoyens, de magasins à la ferme... Il suffit donc de se connecter et d'avoir accès à ces outils. On a aussi un petit document qui s'appelle "Se nourrir autrement à Liège", à consulter sur le site ou en format papier".

Plus cher? "Pas forcément"

Le plus dur, c'est sans doute de franchir le pas et de changer ses habitudes. Et, contrairement aux idées reçues, cela ne coûte pas forcément plus cher de faire ses courses en local: "On peut effectivement le croire, mais l'idée, c'est que quand on ne va pas au supermarché, on n'est pas tenté par des produits transformés et pas forcément bons pour la santé non plus, et qui sont finalement plus chers, alors que quand on revient à un niveau plus local, on achète ce dont on a besoin, et au final, on est assez heureusement surpris".

L'idée étant bien sûr d'étendre cette manière de consommer au reste de l'année, et pas seulement au mois de février.

Pour toute info complémentaire, n'hésitez pas à consulter le site de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise.