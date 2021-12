Feu vert pour le projet Gastronomia à Seraing

Avec le projet Gastronomia, les autorités communales veulent redynamiser le centre-ville. La future halle rénovée accueillera un grand espace de co-working et une halle gourmande de 2000 mètres carrés.

Avec des partenaires privés, le projet Gastronomia prévoit la création de halles gourmandes. En février 2020, on parlait de 50 millions d’euros d’investissements privés . Avec un cinéma. Les 9,3 millions de fonds européens sont disponibles jusqu’en 2023. D’où l’urgence de commencer les travaux.

Du logement, des commerces et des bureaux

93 logements sont aussi prévus dans le projet immobilier le long de la rue Cockerill : "Avec comme but principal de faire venir des investisseurs, des nouveaux habitants, pour recréer une certaine forme de richesse puisque nous n’avons plus les recettes d’Arcelor, nous n’avons plus les charbonnages, donc c’est aussi nous permettre d’avoir des rentrées qui permettent d’assainir les finances communales", explique le bourgmestre.

Des commerces et des bureaux sont aussi prévus, mais moins. Avec la crise du Covid, la société John Cockerill a décidé d’annuler son investissement de 3000 mètres carrés sur le site : "Au départ, John Cockerill est un partenaire privilégié de la ville de Seraing, il a son site en face. Il y a eu d’autres décisions stratégiques qui ont été prises et il a donc fallu s’adapter".

Enfin, pour la partie commerciale, la ville estime qu’elle devrait générer plus d’une trentaine d’emplois. Les travaux commenceront début 2022.