Fêtes Septennales de Huy, édition 2019 : août reste le mois clé

A Huy, les Fêtes Septennales sont de retour. La tradition remonte au XVIIe siècle. Confrontés à une grave sécheresse, les Hutois avaient imploré Notre-Dame de la Sarte de ramener la pluie. Ils avaient promis, si elle les exauçait, d’installer sa statue à la Collégiale tous les sept ans pour lui consacrer des neuvaines de prières.

Cette édition 2019 des Fêtes Septennales de Huy a démarré fin avril. Mais c’est en août qu’est concentré le plus gros du programme.

Les Nocturnales

Dès ce 1er août, et jusqu’au 4, à 20 heures et à 21h15, la Collégiale de Huy accueillera le spectacle "Et la pierre se fit lumière" pour la troisième édition des Nocturnales, un concept imaginé par l’Abbé Michel Teheux, le coordinateur des Fêtes Septennales : "Une troisième édition, mise en scène par Luc Petit, mélangeant un peu tous les genres artistiques et racontant l’histoire de la Collégiale. Le concept a été créé ici à Huy il y a 14 ans, précisément pour les Fêtes Septennales. Je voulais valoriser l’originalité du patrimoine religieux : derrière ces vieilles pierres, il y a aussi une âme. Ici, à Huy, la Collégiale actuelle a été construite pour remplacer celle qui avait été incendiée et les Hutois ont donné les deux tiers de leurs biens pour construire cette Collégiale donc, derrière les pierres, il y a tout cet engagement-là. Et il faut essayer de le rendre. Peut-être bien que la poésie, la féerie, l’émotion sont les seuls quelque part de le dire."

Il y aura beaucoup de choses à voir dans ce nouveau spectacle. Michel Teheux pointe en particulier que : "Des danseurs acrobates aériens vont survoler les spectateurs. Il y a une colonne d’eau d’à peu près 5 à 6 mètres de haut et, dans cette colonne d’eau, il y aura une danseuse qui va évoluer en apnée au milieu de la Collégiale."

La Neuvaine et le 15 août

Les Fêtes Septennales, c’est évidemment aussi, et pour respecter la tradition, la Neuvaine. Elle débutera le 10 août. "Le 10, à 18 heures, la Vierge de la Sarte descend, arrive place Saint-Denis, accueillie par les Hutois.", explique Michel Teheux, "Puis elle sera portée en procession jusqu’à la Collégiale où, pendant neuf jours, il va y avoir bien sûr des moments de prière, mais aussi des moments de convivialité. Pendant ces neuf jours, il y a la messe solennelle le soir, mais la Vierge va être accueillie dans les différents quartiers de la ville. Et puis, au cœur même de la Neuvaine, il y a évidemment le 15 août avec la grand-messe pontificale concélébrée par plusieurs évêques et le nonce apostolique et, l’après-midi, le cortège qui va traverser la ville et qui évoquera l’histoire de Huy, mais plutôt à travers les gens de Huy, les grands personnages qui ont fait l’histoire de Huy, et aussi, un peu novateur, les différentes traditions religieuses qui accueillent Notre-Dame et le thème de cette année qui est l’espérance puisque le slogan de ces Fêtes Septennales, c’est "Huy, nous pouvons"."

Après le cortège religieux et historique et avant l’annuel Grand feu d’artifices du 15 août, une Féerie lumineuse sera proposée en bord de Meuse. Plus tard dans le programme des festivités, on peut encore épingler notamment le concert de Quentin Dujardin et Résonance organisé à la Collégiale dans le cadre du Festival d’Art le 25 août ou le spectacle de Luc Baiwir qui clôturera ces Septennales 2019 le 13 septembre.