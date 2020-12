Fêtes clandestines dans des gîtes: les filtres mis en place pour tenter de les éviter

Comme cela a pu être constaté ce week-end à Virton, pour organiser une fête clandestine, certains louent un gîte.

La société Ardennes-Etape, basée à Stavelot, est la spécialiste des locations de maisons de vacances en Ardennes. Avec ses propriétaires, elle a mis des filtres en place. Son porte-parole, Joris Vandendooren explique : "Nous avons une obligation de moyens, c’est-à-dire que nous devons tout faire pour que les réservations suspectes ne passent pas. Avec nos propriétaires, aujourd’hui, nous vérifions chaque composition, quand cela évidemment est possible. Toutes compositions avec plus de sept adultes sont considérées comme suspectes et donc doivent passer par notre service commercial pour être validées."

Au moment de la réservation, un locataire est obligé de déclarer une taille de groupe et une composition de groupe

Il précise aussi : "Au moment de la réservation, un locataire est obligé de déclarer une taille de groupe et une composition de groupe. Si après, il organise une fête, c’est qu’il a menti. Il est donc hors-la-loi. Seconde chose c’est que, au moment de l’accueil du groupe, dans la maison, le propriétaire a l’obligation de vérifier que le groupe respecte bien la taille déclarée au moment de la réservation. Mais maintenant, ce n’est pas à lui à rester sur place pendant le séjour pour s’assurer que les locataires sont honnêtes. Nous perdons énormément de locations du fait que des gens nous disent clairement qu’ils ne respectent pas les règles alors, à ce moment-là, on refuse de prendre la location en compte."

Le porte-parole d’Ardennes-Etape relève encore que : "Les propriétaires sont très inquiets en lisant, comme nous, des faits qui se passent dans certaines maisons de vacances. Maintenant, par week-end nous faisons des centaines de séjours et nous entendons un ou deux cas par week-end pour l’entièreté de la Belgique. C’est vraiment très, très faible. La très, très grande majorité respecte absolument les règles."