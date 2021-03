Fête illégale à la prison de Lantin: "inadmissible" selon la direction

Une fête illégale a été organisée à la prison de Lantin: la direction estime que c'est inadmissible.

Plusieurs dizaines d'agents pénitentiaires de la prison de Lantin ont en effet organisé cette semaine une fête pour un départ à la retraite d'un des membres du personnel. Une fête sans masque, sans respect des distanciations sociales ... et avec un verre d'alcool à la main, selon le directeur de Lantin.

Des faits inadmissibles qui ternissent l'image de tous les agents

Dans une lettre à son personnel, il précise que cela s’est passé sous les fenêtres des détenus et à la vue de tout qui entrait ou sortait de la prison. Pour lui, ces faits sont inadmissibles et ternissent l’image de tous les agents de la prison, lieu où on est censé faire respecter les règles. Et il ajoute: quelle légitimité peut-on maintenant accorder à nos demandes de vaccinations prioritaires et aux quarantaines imposées aux détenus?

Même son de cloche du côté de l'administration pénitentiaire qui regrette aussi l'organisation de cette fête.

Le SFP Justice a lui aussi réagi: "Nous exigeons de notre personnel qu'il respecte à tout moment les règles concernant le coronavirus. Nous allons donc donner un suivi approprié à cet incident" explique-t-il.

Et les syndicats? On imagine qu'ils sont mal pris. La CSC avoue avoir entendu parler de cette fête par un collègue, mais ne pas en savoir plus. La CGSP, elle, dit ne pas être au courant.