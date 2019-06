Fête des pères: papa à mi-temps, un modèle de plus en plus répandu

Ce week-end, c'est la fête des pères. Et ces dernières décennies, voire même, ces dernières années, l'image du papa a bien changé. Le père célibataire par exemple n'est plus considéré comme une bizarrerie. Actuellement, dans une séparation sur trois, les enfants sont gardés autant par leur mère que par leur père. Une véritable évolution de société.

Nous avons rencontré Fabrice. Aujourd’hui, son fils est grand. Il a 18 ans. Dès la séparation de ses parents, il a été gardé par sa mère et par son père. Une évidence pour Fabrice: "J'ai voulu continuer à assurer mon rôle de père. On a essayé, nous, d'éviter cette frustration de ne pas voir sa mère, de ne pas voir son père, et donc on a vite décidé de faire une semaine sur deux".

Un mode de fonctionnement beaucoup moins fréquent au début des années 2000 qu'aujourd'hui: "Ne fut-ce qu'en vacances, quand je partais au début seul avec mon fils en bas-âge, on me demandait où était la maman, on pouvait même croire que sa mère était décédée. Quand je racontais qu'on était en garde alternée, c'était bien vu, mais pas habituel".

En 2006, une loi demande aux juges de privilégier la garde égalitaire entre le père et la mère lorsque cela s'y prête. Un changement légal, accompagné d'une évolution progressive des mentalités. Catherine Lechanteur, avocate liégeoise spécialisée dans le droit de la famille: "Tant les hommes que les femmes ont tendance à souhaiter partager des moments privilégiés avec les enfants, et ça, ça constitue peut-être une évolution dans la mentalité des pères. Le papa poule devient presqu'un modèle "classique" de papa".