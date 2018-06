Fête de la Musique: l'Opéra Royal de Wallonie propose une initiation au chant lyrique

Envie de se glisser dans la peau d'un chanteur ou d'une chanteuse lyrique, le temps d'une matinée ou d'un après-midi ? Ce samedi 23 juin, dans le cadre de la Fête de la Musique, l'Opéra Royal de Wallonie propose une initiation de deux heures, coachés par le chef des Choeurs de l'ORW, en personne. " Il n’y a pas de prérequis et il ne faut pas avoir peur. Tout le monde peut venir. C’est conseillé pour les ados, les jeunes adultes et les adultes. Il suffit d’emporter sa voix, son enthousiasme et d’avoir envie de participer. Ce sera vraiment l'occasion de découvrir les dessous de ce métier de choriste et ce qui fait que sur une scène, un si grand nombre de personne peut chanter en harmonie. Nous avons la chance et l’honneur que M. Iodice, notre chef des chœurs, ait accepter de mener ce workshop. C’est un grand plaisir pour l’Opéra de se dire qu’il pourra partager toute son expérience avec le public " annonce Valérie Urbain, coordinatrice de cette animation.

Pierre Iodice, le chef des chœurs, a déjà concocté un beau programme pour les participants : " On va commencer par des exercices vocaux, des vocalises et d’autres exercices assez sommaires. Ils auront déjà une idée de ce qu’on peut demander au niveau du souffle, de l’articulation et de la couleur des voyelles. Il y a tout un travail important de fond. J’ai choisi le Chœur des Enclumes de Trouvère qui est relativement facile. Il n’y a pas de grandes difficultés harmoniques. C’est un répertoire populaire que beaucoup de gens connaissent. Après, il y a un travail à faire sur le texte parce qu’il y a la prononciation de l’italien, il faut savoir de quoi on parle, la signification des mots que l’on prononce. Il y a beaucoup de choses et à mon avis, les deux heures vont très vite passées. Ils vont en sortir remplis de beaucoup d’impressions, de sensations et d’émotions."