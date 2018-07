Festivals à Liège: la tolérance zéro en matière de drogue, une hypocrisie selon un psychologue

A Liège, c'est aujourd'hui que débute le Supervue festival avec la présence de l’ASBL "Risquer moins", une association de prévention des risques en milieu festif.

240 faits liés à la drogue aux Ardentes

L'ASBL n'a pas pu se déployer aux festival des Ardentes, où plus de 240 faits liés à la drogue ont été répertoriés. En revanche, elle sera au Supervue. A son stand, les festivaliers pourront s'informer sur certains risques liés notamment à la prise de drogue. On le sait, elle circule dans tous les festivals, que la police y applique ou non la tolérance zéro.

Ce qui compte, c'est la prévention

Frédéric Gustin est coordinateur du réseau "risquer moins". Pour ce psychologue, il est surtout important de faire de la prévention dans les festivals en matière de drogue. Et la politique de tolérance zéro appliquée à Liège au festival Les Ardentes relève selon lui de l'hypocrisie: "Là, le choix est clairement posé d'une tolérance zéro et l'appui policier pour faire respecter l'ordre, mais on doit quand même se rendre compte, et je crois que beaucoup de jeunes qui fréquentent les Ardentes l'ont bien compris, que ce n'est pas un festival plus ou moins touché par les phénomènes de drogues qu'ailleurs. Il y a peut-être eu cette année davantage de contrôles certainement, mais il n'y a pas eu moins de consommation. Je crois qu'il faut utiliser ce terme d'"hypocrite" à partir du moment où on sait que, même parmi les musiciens qui fréquentent ce genre de festival, il y a des consommations. Ça reste un fantasme de quelques intellectuels égarés la tolérance zéro. Du temps de la prohibition, on a vu que c'était à ce moment-là qu'on consommait le plus".

Selon la direction des Ardentes, le festival connait très peu de problèmes d'hospitalisation liés à la drogue. Alcool et chaleur en sont plus souvent responsables. Et, selon l'organisateur, les contrôles policiers et la répression, dans le cadre de la tolérance zéro, relèvent de l'application la Loi.