Festival Les Ardentes : tolérance zéro en matière de stupéfiants

Le festival Les Ardentes débute ce jeudi pour la dernière fois sur le site de Coronmeuse à Liège. Ce festival des musiques urbaines déménagera peut-être l’an prochain à Rocourt. Sans surprise, le Parquet de Liège annonce que la tolérance zéro sera à nouveau appliquée en matière de stupéfiants. C’est d’ailleurs valable pour tous les autres festivals de la région.



La police sera présente en nombre pour tenter de dissuader les festivaliers d’amener des produits stupéfiants. La sanction minimale sera la confiscation du produit et une transaction de 75 à 300 euros. "Les personnes interpellées avec du cannabis ou une quelconque drogue seront sanctionnées par une saisie des stupéfiants et une transaction. Si la transaction est payée, le dossier s’arrête là. Si elle n’est pas payée dans le mois, ce sera citation d’office devant le tribunal correctionnel. S’il s’agit de drogues dures, comme l’héroïne, là c’est un dossier qui sera réglé de manière classique et il n’y aura pas de transaction possible", précise Damien Leboutte, procureur de division de Liège.

Cette année, le Parquet doit aussi tenir compte du développement du CBD, le cannabis light. Un cannabis légal en circulation depuis quelques mois, et qui ressemble à s’y méprendre à de la marijuana. Il y aura "tolérance zéro" aussi pour ce produit. Les sachets scellés de trois grammes maximum en provenance du magasin seront autorisés.

L’an dernier, un peu plus de 200 festivaliers ont été pris la main dans le sac. Ceux qui ont refusé de payer l’amende proposée, ils sont une trentaine, ont fait un petit détour par la case "tribunal correctionnel".