"Festival de Liège" ou quand les arts de la scène interrogent le présent

La dixième édition du Festival des arts de la scène de Liège vous propose de découvrir des spectacles venus de tous les horizons dès ce vendredi 1er février et ce, durant 3 semaines.

Au programme de cette dixième édition, du théâtre, de la danse et de la musique provenant de chez nous mais aussi bien au delà de nos frontières. Nous avons rencontré Jean-Louis Colinet, directeur du festival des arts de la scène de Liège.

Voulez-vous que ce festival de Liège devienne le miroir de notre monde actuel ?

J-L Colinet : Oui c'est un peu cela. En fait, le festival de Liège, c'est trois semaines de spectacles qui viennent des 4 coins du monde.

Et chaque spectacle arrive avec le point de vue aigu d’un artiste sur le monde qui l’entoure.

Depuis toujours, les artistes et les auteurs de théâtre sont des gens qui parlent de leur époque (ex. Shakespeare). Et aujourd'hui, le Festival de Liège est un peu le foisonnement de l'état du monde aujourd'hui.

Cela ne veut pas dire que le Festival se veut morose ou négatif. On peut parfois regarder des sujets graves avec humour, tendresse et humanité. Notre monde du moment est aussi plein de poésie, de grâce, et d’humour. C'est un peu un parcours du paysage du monde d'aujourd'hui vu de Liège.





Faut-il beaucoup voyager pour amener tous ces spectacles dans notre cité ardente ?

J-L Colinet : Oui, il faut en effet beaucoup voyager. On se dirige notamment vers des festivals dont on se sent proche au point de vue de la sensibilité artistique. Je me rends d'ailleurs régulièrement dans des festivals qui proposent le même genre de spectacles que nous souhaitons programmer.

Et puis nous recevons aussi beaucoup de propositions de compagnies de théâtre dans le monde entier.

On commence par en faire une pré-sélection et puis lorsqu'on pense que cela peut nous correspondre, on va les voir.



Programmez-vous systématiquement les spectacles qui marchent bien actuellement ?



J-L Colinet : Il faut faire une bonne balance et depuis 20 ans, les Liégeois nous font confiance.

Je pense avoir gardé une âme d'un spectateur lambda et c'est important qu’il y aie des coups de cœur car c’est aussi ça qui fait la personnalité d'un festival.

Et en parlant de coup de cœur, il y a le spectacle à ne pas manquer qui est celui de Australien Hollandais Neville Tranter qui est un des plus grands marionnettistes au monde. Il nous avait déjà enchantés, en 2015 qui vient nous présenter cette année "Babylone". Ce spectacle parle de la question des migrants avec énormément d’humour et de férocité et il est à voir les 2, 3 février à 20H15.

Où pourrons-nous d'ailleurs retrouver tous ces spectacles ?

J-L Colinet : Tous les spectacles seront concentrés à la Caserne Fonck avec pas moins de 7 scènes de théâtre.

Une partie de la cours de l'institut Saint-Luc nous a aussi gentiment été prêtée pour y dresser un chapiteau dans lequel nous organiserons des after-party. Les spectateurs pourront en profiter pratiquement tous les soirs car le Festival de Liège c'est aussi un lieu de fête et de rencontres.

Afin de marquer l'ouverture du Festival, nous avons programmé un prix du concours. Il s'agit du spectacle de Laurent Gaudé qui est déjà venu par le passé et qui viendra lire des poèmes avec un musicien. Un chouette moment plein d'humanité à partager avant d'aller faire la fête.