Ferrières: à la découverte du métier de fustier

Connaissez-vous le fustage, cette technique traditionnelle de travail du bois, venue des pays nordiques? Avec une tronçonneuse et quelques outils, cela permet de faire des merveilles.

Le but, c'est d'empiler les bois bruts les uns sur les autres, parfaitement

Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Pierre, fustier, qui évolue dans les bois de My, près de Ferrières. Il explique en quoi consiste son métier: "Le fustier, c'est celui qui utilise la belle partie du tronc, la partie qui ne s'effile pas, qui est sans branches. Le but, c'est d'empiler les bois bruts les uns sur les autres, parfaitement. De formation, je suis chauffagiste. J'ai été para-commando, ensuite soudeur. Je suis rentré un jour du boulot, j'ai vu cette offre d'emploi à l'office du tourisme, et j'ai décidé que c'était pour moi".

A 41 ans, Olivier Pierre se rapproche sans cesse de la nature. Il y a trois mois, il a entamé la construction d'une passerelle qui surplombe La Lembrée, une rivière qui traverse la forêt: "Pour commencer, j'ai fait le socle, pour lequel j'ai utilisé des entailles au carré. Il n'y a aucune vis, ça tient juste par emboîtement. Plus loin, j'ai utilisé une vis à tête de chien. Là, par contre, j'ai mis des vis pour éviter qu'on les vole et que les gens basculent quand ils franchissent la passerelle".