Fermeture du pré-Ravel entre Hockai et Stavelot : un asphaltage pour répondre aux normes

Le pré-RAVeL 44A relie Sart Station à Stavelot : 15 kilomètres en pleine nature, très appréciés, que vient de mettre en chantier le Service Public de Wallonie pour 11 mois. Au programme : réfection d’anciens ouvrages ferroviaires et des fondations du Pré-RAVeL, et surtout un asphaltage complet afin de rendre la liaison conforme à un RAVeL.

Depuis lundi, un tronçon de plusieurs kilomètres du Pré-RAVeL 44A, entre Jalhay et Stavelot, est fermé pour des travaux d’asphaltage. Des travaux s’étaleront jusqu’à la mi-décembre avec à certains moments une fermeture complète du Pré-Ravel. Dès l’annonce de l’asphaltage de cette ancienne voie ferrée, des usagers se sont interrogés sur les réseaux sociaux, à propos du nouveau revêtement.

"Il y a des parties qui ne sont pas adaptées aux standards actuels, soulève François Franquinet, porte-parole du SPW Mobilité. Par exemple, aujourd’hui, on considère que le RAVeL doit être accessible à tous, dont les personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, l’asphalte est la meilleure solution. "

Les travaux d’élagage d’arbres a démarré sur le Pré Ravel 44A © RTBF/Philippe Collette

Mais l’asphaltage n’a pas que des amis : certains redoutent une fréquentation accrue et une vitesse excessive de cyclistes pressés. Il correspond pourtant à la finalité des RAVeL, comme le rappelle Jacques Botte, président des Amis du Rail, qui valorise la mobilité douce : "Un RAVeL a à la fois la fonction de loisir et la fonction utilitaire, vers des lieux de vie, vers des écoles. L’asphaltage est la meilleure solution pour permettre des déplacements en tourte sécurité."

Asphalté, le Pré-Ravel 44A sera aussi élargi à certains endroits. François Franquinet du SPW détaille les aménagements prévus : "Vous aurez environ 2,5 mètres asphaltés et on va essayer d’ajouter un accotement stabilisé mais souple pour que les cavaliers et les coureurs puissent aussi profiter de cette partie-là."

Depuis lundi, le tronçon Sart-Station – Hockai est fermé et avant une fermeture complète d’ici fin mars. Le chantier sera ensuite phasé. Il coûtera 2 millions et demi d’euros.