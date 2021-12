Fermeture du "non-essentiel" aux Pays-bas : les trains à destination de la Belgique sont surchargés

En raison de la fermeture des commerces aux Pays-bas, nos voisins Néerlandais sont nombreux à prendre le train pour venir passer quelques heures en Belgique. Ce qui, depuis lundi, cause une suroccupation des trains entre les Pays-Bas et la Belgique. La situation est marquée dans la région d’Anvers, sur les trains Benelux vers Amsterdam et Breda et entre Puurs et Rosendael. A Liège, depuis Maastricht, il y a du monde également, mais c'est assez stable pour le moment.