Fermeture des cinémas : en province de Liège, trois établissements continuent à résister

La rupture est consommée entre le monde de la culture et le ministre de la santé. Ce matin, les représentants du secteur culturel rencontraient Franck Vandenbroucke. Le ministre n’est pas revenu sur la décision de fermeture des cinémas, théâtres et autres salles de spectacles. En Province de Liège, trois cinémas restent ouverts et ils ne comptent pas se raviser.

" Nous continuons le combat "

" Nous continuons le combat ", annonce d’emblée Stéphane Wintgens, porte-parole des Grignoux. Le cinéma associatif des Grignoux, installé à Liège et à Namur était l’une des premières institutions culturelles à annoncer qu’elle ne se plierait pas à l’obligation de fermeture. Et le succès est au rendez-vous. Au point qu’il est aujourd’hui nécessaire de réserver sa séance pour le lendemain. " Dès dimanche, quand nous avons ouvert nos portes, nous avons observé un taux d’occupation de 77% dans l’ensemble de nos cinémas, en continuant à respecter les jauges et les règles de distanciation sociale. En 40 ans d’existence, c’est du jamais vu. "

Succès inédit pour les Grignoux

Pour les travailleurs des Grignoux, aucun doute, il s’agit bien là d’une marque de soutien de la part de leur public. " Nous savons que notre public est engagé et qu’il n’adhère pas uniquement aux Grignoux pour les films qu’on y diffuse, mais aussi pour l’état d’esprit qui y règne ", estime Stéphane Wintgens. " Donc pour la très grande majorité, c’est un vrai acte de résistance ".

Le Ciné Versailles à Stavelot, ouvert et sans Covid safe ticket

Autre cinéma frondeur en Province de Liège, le Ciné Versailles à Stavelot. Non seulement les salles obscures y restent ouvertes, mais toutes les séances — limitées à 49 spectateurs — sont accessibles sans Covid safe ticket.

Dans ce petit cinéma aussi, les séances ont du succès, même si l’établissement enregistre une baisse globale de la fréquentation depuis la réouverture de cinémas, au mois de juin dernier.

Le Moviemills à Malmedy, ouvert après une très brève fermeture

Le Moviemills à Malmedy a quant à lui fermé dimanche dernier pour rouvrir dès le lendemain. " On a finalement suivi le mouvement ", indique Charles Gilson, le directeur. " Nous sommes contents d’être ouverts, car c’est une période importante pour nous, même si ça n’est pas la folle affluence ". Au moment où nous l’avons contacté, mardi en fin d’après-midi, le responsable du cinéma relevait un taux d’occupation de 11%, " ce qui est vraiment peu ". Le responsable du cinéma n’envisage toutefois pas de refermer ses portes, pour le moment.