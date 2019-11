Fermeture des cafés festifs à 21h00 pour la Saint-Nicolas : ce n'est pas la ville de Verviers

Le message circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux entre étudiants verviétois. Pour le jour de la Saint-Nicolas, la ville aurait décidé que tous les cafés "festifs" devraient fermer à 21h00. L'information est en partie erronée. Ce n'est pas la ville qui oblige le patron du El Chicco et du Bar Carlsberg à fermer. C'est Olivier Lopez lui-même qui a décidé de fonctionner de cette manière. Ce n'est pas la première année qu'il le fait. Et les autres cafés peuvent rester ouverts.

Un problème de place

"C'est moi qui ai décidé de fermer mes deux cafés à 21h00 le jour de la Saint-Nicolas" nous a expliqué le tenancier. Parce qu'"il n'y a plus beaucoup de cafés festifs dans le centre de Verviers. Il en reste quatre sur la place. On peut y mettre trois à quatre cents personnes en tout. Or, il y a mille cinq cents rhétos à Verviers, plus ceux qui vont venir de Welkenraedt et de Theux. Donc, on a un problème de place."

Olivier Lopez est aussi l'organisateur de la soirée de la Saint-Nicolas à la bulle de Gérardchamps. Le message qui circule parmi les étudiants dénonce une organisation "mise en place pour maximiser les profits". Olivier Lopez s'en défend. L'idée est bien de rassembler tout les fêtards au même endroit, mais l'organisateur évoque plutôt des raisons de sécurité et de confort : "Mes cafés n'ont pas la capacité de les accueillir tous. S'il pleut, avec quinze cents personnes à l'extérieur, on aura un vrai problème."

Faire la fête au chaud

Olivier Lopez explique avoir fonctionné de cette manière auparavant. "Les deux années précédentes, la grande soirée était organisée dans un parking dans le centre-ville, faute de salle disponible. Avant ça, on allait dans un grand hall sportif à Maisonbois sur les hauteurs de Verviers. Et le Chicco fermait ses portes également à 21h00 pour donner le mouvement, pour que tout le monde aille se réchauffer."

Olivier Lopez explique que la police sera présente à Gerardchamps. Les étudiants auront bu toute la journée explique-t-il. Certains ne connaissent pas encore leurs limites. Les amener tous au même endroit est aussi selon lui une manière d'éviter que des jeunes s'adonnent au binge drinking dans les ruelles de la ville. Le message qui circule entre étudiants s'insurge aussi contre les amendes prévues contre "toute personne buvant dans une cannette ou une bouteille en rue". Cette information-là est exacte, "mais elle est valable toute l'année" nous précise Maxime Degey le bourgmestre faisant fonction. Le droit d'entrée à la bulle de Gerardchamps est fixé à 6 Euros.

Pas obligatoire, pas tous les cafés

Maxime Degey confirme que la ville n'a pas demandé à l'organisateur de fermer ses cafés plus tôt le jour de la Saint-Nicolas, mais approuve : "L'idée de concentrer l'événement en un seul lieu sécurisé, sans alcool fort, avec un service de prévention sur place, avec la police, je pense que c'est un comportement responsable. Au niveau de la ville de Verviers, il n'y a pas de changement. Les cafés ne doivent pas fermer à 21h00, mais bien à l'heure habituelle du vendredi soir". "Celui qui veut rester dans le froid peut s'attarder en ville" conclut Olivier Lopez.