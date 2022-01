Fermeture de la E42 à Huccorgne la nuit de lundi à mardi

Le chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne, sur la E42, va reprendre. Deux voies resteront disponibles dans chaque sens de circulation, avec une vitesse limitée à 50 km/h, mais la mise en place du balisage va entraîner la fermeture de l’autoroute durant quelques heures la nuit prochaine. Ainsi, entre ce lundi 21 heures et mardi 5 heures, l’autoroute sera fermée dans un sens puis dans l’autre. Une déviation sera mise en place via la sortie 8 Huy-Héron, en direction de Liège, et la sortie 7 Huy-Braives, en direction de Namur.