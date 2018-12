Fermeture de la BNB à Liège: il faudra aller à Bruxelles pour changer vos francs belges

A Liège, il vous reste jusqu'au 31 décembre pour aller changer vos vieux francs belges en billets à la Banque Nationale de Belgique. Son siège liégeois ferme définitivement ses portes le premier janvier. Il faudra désormais se rendre à Bruxelles pour ce genre d'opération. Voilà plus de 10 ans que la banque nationale ne change plus les pièces de monnaie en francs belges. Mais pour les billets de 100 francs et plus, vous pourrez encore le faire à Bruxelles ou par la poste.

Dans l'imposant hall d'entrée en marbre de la Banque Nationale à Liège, les gens font la file devant les guichets. Hubert a retrouvé 5100 francs belges: "Ça représente 126 euros. On va pas les jeter. Je les ai retrouvés chez maman, en vidant la maison après son décès." Comment expliquer qu'aujourd'hui encore, autant de gens conservent des francs belges? Alain Beele, directeur de la succursale de Liège de la BNB: "il y a un phénomène de curiosité. Les gens sont un peu nostalgiques par rapport aux francs belges et il y a aussi un phénomène de thésaurisation. C'est le cas le plus fréquent. On retrouve des francs belges sous le matelas de la grand-mère qui vient de décédé."

Pour changer la monnaie, il faudra passer par les banques: "On paie on paie paie..."

L'échange gratuit de pièces eu euros, c'est fini!

A Liège, vous ne pourrez plus non plus effectuer sans frais, vos échanges de billets ou de pièces de monnaie en euros. C'était gratuit chaque mois pour 5 kilos maximum de pièces à la succursale liégeoise de la BNB. En pratique, il faudra désormais faire appel au service payant d'une banque. Anne se rendait deux à trois fois par an à la succursale liégeoise de la BNB. Elle y rapportait régulièrement ses pièces de 1, 2 ou 5 cents, "les pièces rouges, celles qui nous encombrent, dont on ne se sert pas, dont les commerçants ne sont pas friands." Cette fermeture, c'est une mauvaise nouvelle pour elle: "plus de monnaie, plus de service. On doit passer par nos banques, on paie, on paie, on paie..."

Thibaut lui, est restaurateur. Il venait changer un sac de monnaie deux à trois fois par mois: "c'est un service qui était gratuit et qui maintenant va passer par les banques et il va falloir payer pour ce service. On va essayer de faire repasser les pièces dans le commerce plutôt que de les déposer à la banque." Ça veut dire que les clients vous se retrouver avec ces petites pièces. Le site de la Banque Nationale de Belgique est accessible sur internet: https://www.nbb.be/fr