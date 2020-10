Fermerture des night shops à 20 heures: "C'est souvent l'heure du coup de feu"

20 heures, c'est l'heure à laquelle les night shops et les magasins de stations-service doivent fermer leurs portes à Liège depuis ce lundi. Le bourgmestre a décidé d'imposer cette mesure anti-Covid pour respecter l'interdiction fédérale récente de vendre des boissons alcoolisées au-delà de 20 heures. Une mesure qui restreint un peu plus les heures d'ouverture de ces magasins qui, déjà depuis juillet, devaient fermer à 22 heures au lieu souvent de 24 heures. Nous nous sommes rendus dans deux night shops du quartier des Guillemins.

A 20 heures, c'est souvent le coup de feu

C'est souvent à partir de 20 heures que les clients se pressent au night shop de Balo: "Les gens font leurs courses. Ils savent très bien que les grandes surfaces sont fermées, ils oublient des choses, alors ils se dirigent directement vers les magasins de nuit. Ce sont des coups de feu à ce moment-là".

Et dans son magasin, il n'y a pas spécialement beaucoup de vente d'alcool après 20 heures: "Non, pas du tout. Il y a des habitués qui boivent, qui savent très bien qu'il y a un magasin de nuit qui est ouvert. Sinon, acheter de l'alcool dans un magasin de nuit pour faire la fête, non".

Acheter de l'alcool ici le soir ou la journée dans un supermarché, c'est la même chose

Hossain Shakawa tient l'exotic shop. Pour lui aussi, la situation est difficile: "Avant, on travaillait jusqu'à minuit. Maintenant, on a perdu plus ou moins 30% de clients".

Et le commerçant ne comprend pas qu'on ne puisse plus vendre de l'alcool le soir: "Si quelqu'un boit, acheter ici ou acheter dans un supermarché pendant la journée, c'est la même chose. Le soir, il n'y a pas beaucoup de clients qui achètent de l'alcool. De la bière, oui, un peu. Il faut nous laisser travailler. Et respecter les distances sociales, c'est mieux".