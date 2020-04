Fermé comme tous les autres, le Ciné Versailles de Stavelot du haut de ses 107 ans, n’est pas en péril

Cela fait un mois, comme tous les autres commerces dits "non-essentiels", que les cinémas ont fermé boutique en raison des mesures de confinement. Pour les grands groupes cinématographiques, l’absence de recettes sera sans doute un peu moins douloureuse par rapport à la situation financière précaire que risquent de vivre les cinémas de quartier ou de région.

Le Ciné Versailles à Stavelot fait partie d’entre eux, mais le deuxième plus ancien cinéma du pays après le Palace à Liège (il a été créé en 1913 voici donc 107 ans) ne semble pas trop affecté par sa fermeture obligée.

Calfeutré dans une venelle du Vieux Stavelot, le Ciné Versailles qui compte sur un public fidèle avec un quota intéressant d’abonnés grâce à une programmation réunissant films actuels, films cultes et projections pour cinéphiles, ne se fait pas trop de souci. Il est géré en asbl par un couple de retraité dont le mari, Joseph Michel, joue au factotum, passant de la caisse au lancement des projections avant de filer à la vente de boissons, glaces et autres friandises.

Joseph Michel, ancien instituteur, est certes contrarié comme tout le monde par l’arrêt des activités mais il en minimise les effets : " Nous sommes en asbl, nous n’avons pas de personnel à payer, ma femme et moi sommes bénévoles, explique le patron du Ciné Versailles, donc les frais sont très limités. Nous avons juste à payer quelques frais fixes comme les assurances et quelques taxes".

Le public reviendra-t-il comme avant ?

En réalité, la préoccupation majeure de Joseph Michel et son épouse est de savoir si après le confinement et donc à la réouverture de leur cinéma, le public retrouvera le chemin du Ciné Versailles comme avant la crise, et si oui, de quelle manière.

"Le public va-t-il revenir chez nous au compte-gouttes ou en masse, poursuit Joseph Michel, tout dépendra des mesures de dé-confinement. Ma crainte aussi, c’est de constater une diminution de spectateurs parce qu’un pourcentage d’entre eux auront pris le pli de leur confinement, en regardant beaucoup la télévision, les séries et en s’abonnant par exemple sur Netflix pour les films", s'inquiète le Stavelotain.

Nul ne sait quand le Ciné Versailles pourra de nouveau accueillir le public dans ses deux salles magnifiquement rénovées. Une chose est certaine, il rouvrira ses portes et sera fin prêt à recevoir dans tout le confort les quelque 25.000 à 30.000 spectateurs recensés par an dans cet extraordinaire lieu cinématographique qui ne semble jamais vieillir.