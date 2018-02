Faymonville : un carnaval à l'heure turque

C'est un tout petit carnaval, dans un village d'un millier d'habitants à peine. Mais à Faymonville (Waimes), les festivités attirent des visiteurs venus de loin. Depuis toujours, les habitants de ce village, aux confins des communautés germanophones et francophones, se font surnommer "les Turcs". Une étiquette qu'ils cultivent, tout particulièrement pendant leur carnaval.

Ils portent des turbans et des costumes scintillants aux allures de Mille et Une nuits. Les musiciens de la fanfare affichent leur surnom : "Les Turcs, c'est le surnom que nous donnent les habitants des autres villages, comme une boutade. Nous on est fiers de cette spécificité locale", confirme un joueur de tuba.

Ici, l'équipe de football s'appelle le RFC Turkanya. Le groupe de jeunes ? Les jeunes Turcs réunis. Et les habitants sont nombreux à regretter le "Vieux Sultan", l'ancien hôtel du village, incendié en 2012. Cette excentricité trouve son origine dans un passé très lointain. "Au Moyen-âge, les habitants de Waimes et de Malmedy devaient payer une taxe", récite Bernard Krings qui connaît par cœur cette histoire que tout le monde s'est toujours raconté au village. Il pousuit : "Nous avons refusé de payer. Alors les habitants des villages voisins ont dit, si vous n'êtes pas pour les Chrétiens, c'est que vous êtes pour les Turcs". Le sobriquet est resté à travers les âges.