Faut-il vraiment bétonner les sentiers du jardin botanique de Liège ?

Du béton désactivé, et donc étanche, ce qui inquiète la société de dendrologie, soucieuse du respect des végétaux et de leur système racinaire. Plusieurs riverains s’inquiètent des ruissellements et mettent en doute la capacité de drainage du dispositif. Ils craignent que l’amélioration de la praticabilité et de l’accessibilité ne transforme ces promenades en piste cyclable. Dernier élément en date, selon nos informations, la commission des monuments et sites a remis, en début de semaine, un avis définitivement défavorable : elle craint que ce jardin à l’anglaise ne soit complètement dénaturé.

Au cours de l’histoire, tous les aménagements du Jardin Botanique, qu’il s’agisse de la construction des serres ou de l’enlèvement des grilles, ont suscité de vives polémiques. Cet épisode n’échappe pas à cette abitude…