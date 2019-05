Faut-il laisser entrer le Parti Populaire à la haute école des Rivageois ?

La démarche a été lancée par des élèves de troisième année en sciences humaines et en philosophie et citoyenneté : pour aider leurs condisciples à voter à la fin mai, ils ont organisé mardi une conférence, plutôt technique, et ils ont programmé, pour ce jeudi midi, une rencontre avec des candidats. Ils annoncent des tables de discussions rythmées, de dix minutes, avec des membres des sept partis qui ont des élus au Parlement fédéral. C’est-à-dire, y compris le Parti Populaire.

Le problème, c’est que cette formation connaît depuis plusieurs mois une dérive xénophobe, et que les politologues, pour la plupart, n’hésitent plus désormais à la classer à l’extrême droite. Faut-il dès lors l’inviter dans une haute école de la communauté française, dont le projet pédagogique se réfère à des valeurs humanistes ? Et de surcroît, dans une formule speed dating qui n’est pas un débat contradictoire, mais qui s’apparente plutôt à un contact direct avec un militant ? La haute école des Rivageois se défend d’offrir une tribune au Parti Populaire. Les rencontres ont été préparées par une analyse des différents programmes, et des étudiants vont se charger de l’encadrement et de la modération des échanges. Le projet pédagogique entend s’inscrire dans le respect de la neutralité de l’enseignement officiel, imposée par décret.

Il n’empêche : l’affaire a suscité des réactions d’indignation sur les réseaux sociaux. Le choix pédagogique, en tout cas, a été validé par le directeur président. A titre de comparaison, à l’université de Liège, un professeur, argumentaire à l’appui, a interdit à ses étudiants d’inclure le Parti Populaire à toute initiative préélectorale.