Faut-il interdire la chasse le dimanche ?

" Chasse, passage interdit ". Des affichettes qui fleurissent ces jours-ci à l’entrée des bois wallons. La saison des battues vient de débuter. Pour les promeneurs, amateurs de champignons ou de vélo, impossible d’accéder à certaines portions de forêt. Certains s’en indignent. Des associations demandent même des aménagements à la réglementation actuelle.

C’est une belle journée d’automne. A Stoumont, en Province de Liège, la forêt a mis ses habits rouille et vert, des rayons tièdes se frayent un chemin à travers les feuillages. Un appel à la promenade. Pourtant, aujourd’hui, il faudra rebrousser chemin. " On a l’impression que le droit des chasseurs est plus important que celui des citoyens de se promener ", s’indigne une jeune randonneuse. " Chacun a le droit de faire son sport ", relativise une cycliste. " Nous de faire du VTT et les chasseurs de chasser. On va aller dans une autre partie de la forêt, c’est tout."

Un accaparement du patrimoine naturel

Un avis qui serait plutôt marginal. Une étude menée par la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux indique que 77% des sondés sont favorables à une interdiction de la chasse les dimanches et jours fériés.

Cette mesure est d’ailleurs réclamée par plusieurs associations de loisirs en plein air et de défense de l’environnement. Des organisations qui souhaitent un changement de la réglementation actuelle en matière de chasse.

"Ici on peut lire : passage interdit. 26 octobre. 30 novembre", indique Harry Mardulyn, de l’association Natagora. " Le public comprend : interdiction de circuler du 26 octobre au 30 novembre. Mais ça n’est pas du tout ça ! " En réalité, seules deux battues auront lieu, aux deux dates indiquées. Entre ces deux dates, la forêt reste accessible. " Mais c’est ambigu ", estime Harry Mardulyn. Une ambiguïté qui selon lui ne relève en rien de la maladresse. " Je ne crois pas non. C’est une ambiguïté volontaire. Cela permet une quiétude de la forêt et donc accès plus facile au gibier pendant les chasses ".

De gros intérêts financiers

Voilà donc selon Natagora un cas d’abus de la part des chasseurs, un arrangement avec la réglementation. Une réglementation que l’association environnementaliste juge de toute façon obsolète. Aux côtés de dizaines d’autres asbl, Natagora réclame du changement, notamment l’interdiction de la chasse les dimanches et jours fériés. " C’est un accaparement du patrimoine naturel. Ce patrimoine doit être partagé par l’ensemble du public ".

Pourtant, Harry Mardulyn le craint, le combat est loin d’être gagné. " Il y a des gros intérêts financiers en jeu. Les communes tirent un grand revenu de leurs baux de chasse. Ils louent jusqu’à 100 euros l’hectare. "

Nous chassons 4 jours par an, 1% de l’année

De la pure mauvaise foi pour Maurice Lechien, de l’amicale des chasseurs de la région wallonne. Il l’assure : les chasseurs n’ont aucune intention d’embêter les autres usagers de la forêt. " Dans la chasse dont je suis cotitulaire, nous chassons quatre jours par an, soit 1% de l’année ", précise-t-il. " Il faut aussi souligner que les chasseurs ne sont présents que trois mois sur l’année, d’octobre à novembre. Le reste du temps les promeneurs sont libres d’aller et venir comme ils l’entendent. "

Ce passionné rappelle aussi que la chasse est déjà interdite le dimanche sur le territoire de certaines communes et dans certaines forêts qui appartiennent à la région wallonne.