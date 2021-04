"Faites le pont !" : un concours de ponts en carton pouvant supporter des centaines de kilos

Réaliser le pont le plus résistant possible avec deux feuilles de carton d’un mètre carré et de la glue, c’est le défi que propose l’Université de Liège chaque année au travers d’un concours. Il s’intitule "Faites le pont !" et est destiné aux étudiants du secondaire et du supérieur. Cette année une vingtaine d’équipes s’est prêtée au jeu.

L’édition 2021 du concours a battu son plein ce mercredi 21 avril, mais principalement à distance et retransmise via Facebook. Plus précisément, seuls les juges et organisateurs étaient présents sur les lieux pour tester les maquettes. Vincent Denoël, professeur en ingénierie civile et construction à l’ULiège et organisateur du concours, nous en explique le contenu : "On distribue à chaque étudiant le même matériel. Cette année c’était deux feuilles de carton d’un petit mètre carré et un tube de colle pattex. L’objectif est d’éveiller la curiosité et pour récompenser le travail de chacun, on leur distribue des prix : un pour l’esthétique et trois pour la résistance."

Concernant l’esthétique, c’est un comité de différentes personnes issues du monde de l’ingénierie, qui est venu coter les différentes constructions sur base de critères plus ou moins importants : "La précision au niveau de la découpe, le collage et l’esthétique d’ensemble du pont. Par exemple, il y en a un qui est très propre, on voit que les découpes ont été faites au laser", nous témoigne Marie-Andrée Motte, coordinatrice de section ingénieur industriel à la HEPL. "Le soin apporté est très important je pense. Il y a certaines maquettes où l’on voit toute la colle qui déborde par exemple. Puis, en deuxième lieu, si la structure est en adéquation avec les tests de résistance c’est déjà un bon point : on remarque très facilement les maquettes qui risquent de rapidement s’effondrer. Et enfin, évidemment, il y a un petit fond de ressenti personnel sur la beauté du pont de manière générale", nous ajoute Frédérique Gens, ingénieur au bureau du Greisch spécialisé dans la construction.

Les tests de résistance : des charges de centaines de kilos