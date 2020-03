Faire du sport pour occuper son confinement : oui mais pas n’importe comment !

Faire un footing, du vélo ou se balader, autant d’activités qui restent possibles, même en plein confinement. Une bonne façon de se changer les idées, à condition de respecter quelques règles essentielles.

La première ministre l’annonçait mardi soir, certains sports en extérieur restent autorisés, seul, avec les membres de sa famille qui vivent sous le même toit ou avec un.e ami.e. Une condition dans ce deuxième cas de figure : respecter le " social distancing ", le mètre et demi de sécurité.

Le sport en binôme autorisé, à distance raisonnable

Faire du sport en groupe est donc désormais impossible. La pratique est particulièrement propice à la circulation du virus. " Lorsque l’on fait une activité physique, la ventilation pulmonaire augmente de manière significative avec lors de l’expiration, un rejet de micro gouttelettes ", explique Jean-François Kaux, chef du service de médecine physique au CHU de Liège

Si l’on choisit de pratiquer un sport en extérieur avec une autre personne, le mètre et demi d’écart avec celle-ci s’impose. "Je conseille même deux mètres au moins, pour limiter les risques ", précise Jean-François Kaux.

Le sport intensif affaiblit notre système immunitaire

Déduction logique : l’idéal est donc de pratiquer son sport tout seul. Mais est-ce vraiment sans risque ? Pratiquée avec modération, l’activité sportive reste tout à fait préconisée. " Quelqu’un qui ne s’entraîne pas du tout aura plus de risque de développer une maladie que quelqu’un qui s’entraîne légèrement ", soutient le chef du service de médecine physique au CHU de Liège.

Mais l’entraînement intensif n’est cependant pas sans risque. " Si on va au-delà de ses capacités physiques on va épuiser l’organisme et on risque d’avoir une diminution de l’activité du système immunitaire qui nous protège contre les virus notamment ". Le médecin prend en exemple les sportifs de haut niveau, " chez eux le risque d’infection des voies respiratoires est élevé. "

En conclusion, mieux vaut privilégier les activités d’endurance : marche rapide, footing ou balade à vélo. Pas de sortie trop longue, d’effort extrême ou inhabituel.