Face au Covid-19, les brasseurs ont dû aussi se réorganiser

Christelle Moureau et son mari. - © RTBF

Chaque année, 40.000 litres de bière y sont produits. Mais avec la crise, plus une goutte n'est sortie durant plus d'un mois, comme l'explique Christelle Moureau, cofondatrice de la brasserie d'Oster: "On est restés cinq à six semaines sans produire. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le stock restait conséquent: moins de ventes, donc plus de stock sur place. Et puis, plus de liquidités, donc pas de possibilité d'acheter des matières premières".

Face à cela, cette brasserie a dû se réinventer. Elle s'est lancée dans la production de pain. Christelle Moureau: "Cela nous permet d'avoir un produit d'appel. Les gens viennent plus à l'aise chercher leur pain, et on espère aussi, un petit peu de bière sous le bras".

Une petite réussite qui devrait rester au-delà de la crise.

D'autres ont renforcé leur ancrage local

Quelques kilomètres plus loin, à Lierneux, nous rencontrons Mélissa et Nicolas qui terminent leur brassin.