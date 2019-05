EyeD Pharma vous en met plein la vue

28 millions, c’est le montant levé par la société EyeDPharma, une somme importante qui devrait permettre à cette petite société liégeoise, implantée au Sart-Tilman, de mener à bien une série de projets dans le domaine de la santé. Cette PME pharmaceutique est spécialisée dans le domaine ophtalmique et notamment le traitement du glaucome, une maladie qui s’attaque au nerf optique de façon irrémédiable s’il n’est pas traité.

Cette levée de fonds importante va permettre à l’entreprise de développer un implant de haute technologie. Ce montant est très important pour nous, explique Mélanie Mestdagt, la CEO de EyeD Pharma, il va nous permettre de boucler les étapes ultérieures des développements des produits en cours chez nous, le principal étant l’implant pour traiter le glaucome. Le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde ; il provoque une diminution du champ de vision et est généralement associé à une élévation de la pression à l’intérieur de l’œil. Aujourd’hui, le traitement passe par l’administration de gouttes oculaires, à vie. Nous avons mis au point un implant qui sera capable de libérer de manière assez précise une quantité constante de médicaments, tous les jours, pendant trois ans, précise Muriel Mestdagt. Cela signifie que le patient aura l’administration de son traitement garantie et évitera les effets secondaires, principalement l’irritation de l’œil et la dégradation de la vision.

Un projet développé sur une décennie

La petite société pharmaceutique est en plein développement. Elle emploie actuellement 30 personnes et recrute constamment. Notre expertise technique, c’est vraiment le développement d’implants très petits (1/3 de mm), qui peuvent libérer des quantités très précises de médicaments, pendant un assez long terme. La conception de l’implant contre le glaucome, jusqu’à sa mise sur le marché, c’est un travail de 8 à 10 ans. L’implant sera mis sur le marché en 2024-2025. Cette levée de fonds nous permet aussi d’internaliser complètement la production : les implants seront développés et produits chez EyeDDPharma.

Le capital de l'entreprise a, au départ, été apporté par les fondateurs (la famille Foidart et un groupe d'ophtalmologues). Il s'est ensuite élargi à d'autres investisseurs privés et à Noshaq (ex-Meusinvest). Un nouveau tour de financement vient donc de se clôturer, avec l'apport de Fund+, un important fond belge consacré aux sciences de la vie.