Extension de la carrière du Romont à Eben-Emael

La SPI, l'intercommunale de développement économique de la Province de Liège, vient d'introduire une demande d'expropriation pour 24 hectares de terrains à Eben Emael. L’idée est de permettre l'extension de la carrière du Romont qui exploitée par les cimenteries CBR. Avec près d'un million et demi de tonnes de ciment produite par an, CBR Lixhe a d'importants besoins en matière première. Depuis le décret carrière en Wallonie, les autorisations d'étendre les activités ne sont octroyées que s'il y a une réhabilitation agricole des sites en fin d'extraction

En août dernier, CBR a ainsi rendu 7 hectares et demi. La Wallonie via la SPI lui permet donc d'envisager une extension. Mais pour cela, il faut exproprier pour cause d'utilité publique 60 parcelles parfois cultivées mais situées en zones réservées pour l'extraction.

L'enquête publique commence ce lundi. Les 24 hectares expropriés permettront une exploitation de la carrière de calcaire et de truffaut jusque 2026.