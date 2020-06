Exposition au Musée de la Ville d'Eaux: "Destination Spa" ou Spa à la Belle Epoque

Avec Ostende, la ville de Spa était l’épicentre du tourisme et de la villégiature à la Belle Epoque : de 1880 à l’éclatement de la première guerre mondiale, les plus fortunés de la société délaissaient les odeurs et les sombres décors des villes industrielles pour se ressourcer au grand air des Ardennes. Du printemps à l’automne, grands hôtels et résidences secondaires étaient les points de chute des touristes arrivés essentiellement dans un confortable train jusqu’à la jolie gare de Spa. Une fois sur place, d’aucuns profitaient des événements et loisirs, aussi nombreux que variés, que procurait la ville en cette fin du 18ème siècle jusqu'à la grande guerre. Ces activités font l’objet d’une exposition temporaire ouverte depuis peu au Musée de la Ville d’Eaux de Spa, installé dans la Villa Royale de l’Avenue Reine Astrid. Une exposition qui est la deuxième d’un triptyque étalé sur trois ans, dans le cadre de la reconnaissance par l’Unesco de Spa, Ville Thermale ; la première a illustré les techniques du thermalisme médical, et la troisième, dès avril 2021, sera consacrée aux eaux minérales dans le cadre des cent ans de Spa Monopole.

Des blasons annonçant le Corso Fleuri organisé chaque année aux 15 août - © RTBF Philippe Collette

Les ombrelles, indispensables sous le chaud soleil d'été! - © RTBF - Philippe Collette

Le golf, le tir, l’automobile, l’aviation…

Occupant trois salles du premier étage de la Villa Royale, l’exposition intitulée "Destination Spa" s’attarde donc aux activités que pratiquaient les vacanciers lors de leur séjour au cœur des Ardennes Liégeoises. "Ils provenaient de partout en Belgique, explique Marie-Christine Schils, conservatrice du Musée de la Ville d’Eaux, issus de la classe aisée de la société : de riches industriels surtout mais aussi des notables et des hommes politiques. Ils séjournaient plusieurs mois, soit à l’Hôtel, soit dans les résidences secondaires qu’ils ont fait bâtir ; ainsi, juste avant la guerre, on recensait quelque 400 villas construites aux alentours de Spa". Bien sûr, tout ce beau monde devait occuper les journées et l’accueil avait été organisé en ce sens : les possibilités de délassement étaient légion durant la belle saison et les événements ponctuels très réguliers ; cette bourgeoise était aussi friande des sports de l’époque : " Ils venaient pratiquer le golf et le tir à la carabine et aux pigeons, et se montraient passionnés par l’automobile, poursuit la conservatrice ; ainsi en 1896 eut lieu le premier meeting en Belgique avec une sorte de course où les voitures faisaient à peine l’aller-retour sur l’avenue Reine Astrid ; les activités aériennes débutaient aussi à Malchamps avec par exemple une grande quinzaine organisée en 1909. Parmi les événements très appréciés figurait aussi le célèbre Corso Fleuri du 15 août."

… Et le jeu

Bien entendu, l’un des premiers loisirs était la promenade dans le merveilleux écrin naturel où se niche la ville. On parcourait les bois mais on quadrillait aussi souvent le centre avant de s’arrêter aux terrasses ; et puis l’on jouait aux courses à l’hippodrome de Malchamps, et les jeux de hasard, quoique plutôt mal vus à l’époque, connaissaient un franc succès au célèbre Casino, considéré aujourd’hui comme le plus ancien encore en fonction.