Expo aux Guillemins : après le pharaon, place à l’empereur Napoléon

Il est temps de dire au revoir à Toutankhamon et de souhaiter la bienvenue à Napoléon. Les expositions de prestige se suivent à la gare des Guillemins. Celle sur le plus célèbre des pharaons, s’achève toutefois sur un bilan en demi-teinte

Après un démarrage sur les chapeaux de roues avec pas moins de 100 000 visiteurs au cours des 3 premiers mois, Toutankhamon a été victime du Covid. L’expo a dû fermer à 2 reprises en raison de la crise sanitaire. Au total, elle aura tout de même attiré 180 000 visiteurs.

Napoléon "de retour" à Liège en avril

Après le pharaon, place donc à l’empereur. L’exposition sur Napoléon sera inaugurée le 3 avril à Liège et sera accessible pendant au moins 6 mois. L’empereur sera donc "de retour" chez nous puisqu’il y est déjà venu de son vivant : "Dans cette exposition, on fera un focus sur les deux visites que Napoléon a rendu à la ville de Liège. C’est quand même assez étonnant : il n’est jamais allé à Rome, mais il est venu deux fois ici ", explique Alain Mager, administrateur délégué d’Europa expo et producteur de cette future exposition aux Guillemins. Celle-ci reviendra sur les grands moments qui ont façonné la légende de Napoléon Bonaparte : "Napoléon, ce n’est pas simplement la légende qu’on connaît. Il s’agira surtout de l’homme derrière la légende."